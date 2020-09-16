Жорже Жезуш: Мы не смогли воплотить в голы то преимущество, которое у нас было в игре с ПАОКом

- «Бенфика» не воплотила в голы то преимущество, которое у нее было в этой встрече. Мы были не очень эффективны, а вратарь соперника провел отличный матч. Сыграли не очень уверено в атаке, что привело к длинным передачам и контратакам, в результате чего мы пропустили оба мяча.

«Бенфика» выглядела лучше и показала более качественный футбол, но в атаке нам не хватало креативности. ПАОК выиграл, таков футбол. Они были более эффективны. Они ждали своих шансов и воспользовались ими, - цитирует Жезуша Record.

Напомним, что на этой стадии Лиги чемпионов соперники проводят по одной встрече. Таким образом, ПАОК вышел в следующий раунд турнира, где встретится с «Краснодаром». Первый матч плей-офф состоится 22 сентября в Краснодаре, ответный пройдет в Греции 30-го числа.

Добавим, что из 12 клубов, участвующих в плей-офф, шесть выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которой состоится 1 октября, а проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы.