Айртон может перейти в «Сантос»

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас привлек внимание руководства «Сантоса».

Как сообщает A Bola, клуб пытался пригласить его в январе, однако, не смог выплатить всю сумму одним траншем, из-за чего сделка не состоялась.

Отмечается, что сейчас «Сантос» нашел деньги на его подписание и готов выслушать требования российского клуба.

23-летний Айртон провел за «Спартак» 56 матчей и отдал шесть голевых передач. Его контракт действует до 30 июня 2024 года, а трансферный лист оценивается в четыре млн евро.