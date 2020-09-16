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16 сентября 06:32
автор: Артур Гичунцев

«Владельцы «Ливерпуля» постоянно лгали». Торрес рассказал о переходе в «Челси»

Испанец выступал за «синих» с 2011 по 2014 год.

Экс-форвард «Ливерпуля» Фернандо Торрес объяснил, почему решил покинуть команду и присоединится к «Челси».

«Я был счастлив в «Ливерпуле». Это правда. Но клуб решил продать меня, и это была сложная ситуация. В то время они взяли курс на молодых футболистов и думали, что за короткий период построят команду-победителя.

Я видел, как ушли хорошие игроки – Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано. Ушел и отличный тренер – Рафаэль Бенитес. В общем, владельцы клуба что-то задумали и постоянно лгали.

В тот момент я решил найти новый вызов. Мне казалось, что «Челси» тот самый клуб, где я смогу выигрывать трофеи», – приводит слова Торреса Daily Mail со ссылкой на talkSPORT.

Напомним, испанец играл за мерсисайдский клуб с 2007 по 2011 год. В его активе 142 матча и 81 гол. В составе «Челси» он отыграл 172 матча и отличился 45 раз, выиграв Лигу чемпионов и Лигу Европы.

источник: «Советский спорт»
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