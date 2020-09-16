Алли может стать частью сделки по трансферу Бэйла в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может перебраться в чемпионат Испании.

Как сообщает Give me Sport со ссылкой на The Telegraph, лондонский клуб хочет включить его в сделку по трансферу форварда «Реала» Гарета Бэйла.

Отмечается, что клубы могут провести обмен на правах аренды. При этом «сливочные» будут выплачивать 50% зарплаты Бэйла и возьмут на себя полный оклад Алли.

Ранее 31-летний валлиец заявил, что хочет покинуть Мадрид, однако, руководство «Реала» не дает ему возможности сменить клубную прописку.

Что касается Алли, то в минувшем сезоне АПЛ 24-летний полузащитник отыграл 25 матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.