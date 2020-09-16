Рональд Куман: У Месси был конфликт с руководством. Это прошло мимо меня

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман опроверг слухи о напряженных отношениях с форвардом Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что нападающий отправил запрос на трансфер после встречи с голландским специалистом, который заявил ему, что у него не будет привилегий в команде.

«Честно говоря, это прошло мимо меня, поскольку конфликт был между Месси и руководством клуба. Мы поговорили после этого и продолжаем работу», – приводит слова Кумана Fox Sports.

Добавим, что 33-летний Месси не покинул команду, поскольку ни один клуб не стал выплачивать за него сумму отступных, составляющую 700 млн евро.