Marca: Суарес сыграет за «Барселону» в товарищеском матче против «Жироны»

Мадридская газета Marca сообщает, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман включит уругвайского нападающего Луиса Суареса в состав на товарищеский матч против «Жироны», который состоится сегодня 16 сентября.

Суарес вел переговоры с «Ювентусом», однако в итоге не смог договориться о переходе, поскольку не успел оформить итальянское гражданство, которое было необходимо, чтобы туринский клуб избежал проблем с лимитом на легионеров из стран, не входящих в Европейский Союз.

Marca утверждает, что «Барселона» может сохранить 33-летнего уругвайца в ситуации, когда не смогла осуществить трансферы Лаутаро Мартинеса из миланского «Интера» и Мемфиса Депая из «Лиона».

В минувшем сезоне Суарес забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 36 матчах в составе «Барселоны». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня следующего года.