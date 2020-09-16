Гаджи Гаджиев: Мы отстаем от Европы из-за таких людей, которые управляют «Локомотивом»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о работе руководства московского «Локомотива».

«Сколько у нас людей пришло в футбол, которые ничего не понимают, они просто ставленники каких-то вышестоящих лиц. Из тех, кого я могу отметить с положительной точки зрения, «Краснодар» и ЦСКА. Как бы они ни играли, но оба клуба движутся в правильном направлении в плане своего развития. Сюда я бы еще «Уфу», кстати, добавил. Но это все скорее исключение. Мы ведь как раз и отстаем от Европы из-за таких людей, которые, к примеру, сейчас управляют «Локомотивом», – цитирует специалиста «Матч ТВ».

В данный момент московский клуб занимает девятое место в чемпионате России, набрав девять очков.