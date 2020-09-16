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16 сентября 11:41
автор: Артур Гичунцев

Комличенко – о матче с тбилисским «Локомотивом»: Физически готовы, настрой боевой

Встреча состоится 17 сентября и пройдет в Грузии. Начало матча – 20.00 мск.

Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча с тбилисским «Локомотивом» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

«Ожидания от старта в еврокубках положительные. Хочется начать с победы, и мы все сделаем для этого. Физически готовы, настрой боевой, поэтому ничего не должно помешать. «Динамо» давно не играло в Европе, и все мы, конечно, рады тому, что клуб будет представлен в еврокубках.

В таких турнирах всегда хочется себя проявить, с другой стороны, это не значит, что в других официальных матчах иначе – показывать хорошую игру и выигрывать нужно во всех турнирах.

Мы успели уже ознакомиться с соперником, хотя детальный разбор еще впереди. Видно, что команда техничная – грузинские клубы этим славятся. Но у нас свои сильные качества, знаем на чем можем сыграть, поэтому, думаю, все будет хорошо», – сказал форвард.

источник: «Советский спорт»
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