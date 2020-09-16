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16 сентября 11:56
автор: Артур Гичунцев

«Рубин» – «Спартак». Левников назначен главным арбитром матча

Встреча пройдет в Казани.

Стали известны имена арбитров, получивших назначения на матчи восьмого тура чемпионата России.

Отметим, что центральный поединок между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» рассудит Кирилл Левников.

Другие назначения выглядят так:

«Краснодар» – «Химки»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Роман Усачев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Урал» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Ротор»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.

«Уфа» – ЦСКА: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Арам Петросян; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Арсенал» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.

«Локомотив» – «Тамбов»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Александр Богданов, Адлан Хатуев; резервный судья – Максим Матюнин; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Румянцев.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Геннадий Куличенков.

источник: РФС
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