«Рубин» – «Спартак». Левников назначен главным арбитром матча

Стали известны имена арбитров, получивших назначения на матчи восьмого тура чемпионата России.
Отметим, что центральный поединок между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» рассудит Кирилл Левников.
Другие назначения выглядят так:
«Краснодар» – «Химки»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Роман Усачев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Урал» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – «Ротор»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.
«Уфа» – ЦСКА: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Арам Петросян; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Арсенал» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.
«Рубин» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.
«Локомотив» – «Тамбов»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Александр Богданов, Адлан Хатуев; резервный судья – Максим Матюнин; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Румянцев.
«Динамо» – «Ахмат»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Геннадий Куличенков.