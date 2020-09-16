СМИ: Депай станет игроком «Барселоны» за 30 млн евро

Форвард «Лиона» Мемфис Депай продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Marca.

Согласно источнику, клубы договорились о переходе игрока за 30 млн евро. Другие детали сделки не уточняются.

По информации испанской прессы, трансфер нападающего инициировал новый тренер каталонцев Рональд Куман.

Напомним, 26-летний футболист перешел в «Лион» зимой 2017 года. Он был куплен у «МЮ» за 16 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий помог команде дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В его активе восемь матчей и шесть голов. Также он провел 13 встреч в чемпионате Франции, где отличился девять раз и дважды ассистировал партнерам.