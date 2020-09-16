ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 сентября 14:24
автор: Юрий Нечаев

Окончательное решение о будущем Гунько будет принято 21 сентября

«Химки» неудачно выступают в текущем сезоне РПЛ.

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько может быть уволен 21 сентября.

Об этом сообщил Министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Встреча состоится в следующий понедельник. Сейчас дали ребятам подготовиться к «Краснодару». Решение будет окончательное. Оно будет касаться тренерского штаба и, может быть, рассмотрим спортивную часть менеджмента», - цитирует Министра ТАСС.

Напомним, Гунько сменил на посту главного тренера «Химок» Сергея Юрана, с которым команда вернулась в РПЛ и в прошлом сезоне дошла до финала Кубка России.

В сезоне-2020/21 подмосковный клуб в семи стартовых турах трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

18 сентября «Химки» сыграют в гостях против «Краснодара».

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Южная сенсация. После 7 туров - «Сочи» среди лидеров РПЛApple Store закрыт в преддверии презентаций iPad Air и Apple Watch Series 6Сергей Шахрай: «Лучшей выглядела Аня Щербакова»Это не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаУтяшева объяснила, почему больше не общается с КабаевойВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Газизов опроверг информацию о том, что Айртон может уйти в «Сантос»
В январе 2019 года «Спартак» приобрел бразильского защитника у «Флуминенсе» за семь миллионов евро.
16.09.2020 15:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хабиб: На покой пока уходить не собираюсь, буду лупить даже друзей
Борха Валеро перешел в «Фиорентину»
В январе футболисту исполнится 36 лет.
16.09.2020 15:16
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Уфа» обыграла «Ленинградец» в Кубке России
Матч состоялся в Рощино Ленинградской области.
16.09.2020 14:50
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Куман не включил Суареса в заявку «Барселоны» на товарищеский матч против «Жироны»
Будущее уругвайского нападающего в каталонском клубе остается неясным.
16.09.2020 14:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Окончательное решение о будущем Гунько будет принято 21 сентября
«Химки» неудачно выступают в текущем сезоне РПЛ.
16.09.2020 14:24
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Астон Вилла» приобрела вратаря «Арсенала» Мартинеса
Контракт подписан до 2024 года.
16.09.2020 14:11
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Агент Бэйла подтвердил, что валлиец близок к возвращению в «Тоттенхэм»
В минувшем сезоне Гарет сыграл лишь 16 матчей за мадридский «Реал» в чемпионате Испании.
16.09.2020 13:30
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Денисов и Давыдов станут игроками «Томи»
После девяти туров томская команда занимает предпоследнее 21-е место в первенстве ФНЛ, набрав два очка.
16.09.2020 12:50
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
СМИ: Депай станет игроком «Барселоны» за 30 млн евро
Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед».
16.09.2020 12:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» – «Спартак». Левников назначен главным арбитром матча
Встреча пройдет в Казани.
16.09.2020 11:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика