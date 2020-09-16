Окончательное решение о будущем Гунько будет принято 21 сентября

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько может быть уволен 21 сентября.

Об этом сообщил Министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Встреча состоится в следующий понедельник. Сейчас дали ребятам подготовиться к «Краснодару». Решение будет окончательное. Оно будет касаться тренерского штаба и, может быть, рассмотрим спортивную часть менеджмента», - цитирует Министра ТАСС.

Напомним, Гунько сменил на посту главного тренера «Химок» Сергея Юрана, с которым команда вернулась в РПЛ и в прошлом сезоне дошла до финала Кубка России.

В сезоне-2020/21 подмосковный клуб в семи стартовых турах трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.