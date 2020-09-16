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16 сентября 14:33
автор: Виктор Шарафудинов

Куман не включил Суареса в заявку «Барселоны» на товарищеский матч против «Жироны»

Будущее уругвайского нападающего в каталонском клубе остается неясным.

Барселонская газета Sport сообщает, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не включил Луиса Суареса в заявку на товарищеский матч против «Жироны», который состоится сегодня вечером 16 сентября.

Таким образом Sport опроверг сообщение мадридского издания Marca, утверждавшего, что 33-летний нападающий сыграет с «Жирной», а потому, скорее всего, продолжит карьеру в «Барселоне».

Суарес тренировался вместе с другими футболистами сине-гранатовых с момента начала подготовки к сезону-2020/21, однако в субботу 12 сентября пропустил товарищескую встречу против «Химнастика» (3:1).

СМИ сообщали о том, что Луис вел переговоры с «Ювентусом», однако стороны не смогли договориться о переходе. Другой возможный вариант продолжения карьеры Суареса – мадридский «Атлетико».

В минувшем сезоне уругваец забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 36 матчах в составе «Барселоны». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня следующего года.

Товарищеский матч «Барселона» – «Жирона» состоится сегодня 16 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.

источник: Sport.es
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