Жозе Моуринью: Не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном возвращении Гарета Бэйла в лондонский клуб.

«Нужно уважать то, что Бэйл принадлежит другому клубу. Я пытался подписать его в «Реал», но это было невозможно. Тем не менее, президент последовал моим инстинктам и купил Гарета на следующий год после моего ухода. Не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом. Думаю, что Гарет знает об этом», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году. За это время он провел в футболке мадридского клуба 251 матч, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач.

Ранее сегодня агент 31-летнего футболиста сообщил, что Бэйл близок к возвращению в «Тоттенхэм».