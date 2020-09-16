Бранислав Иванович: Я счастлив вернуться в АПЛ

Сербский защитник Бранислав Иванович прокомментировал свое возвращение в Англию.

36-летний футболист подписал контракт с «Вест Бромвичем» до конца сезона.

«Я счастлив вернуться в АПЛ, потому что это лучшая и самая сложная лига в мире. Мне нужно было бросить вызов самому себе.

Когда ты являешься футболистом, то всегда находишь мотивацию. У меня много амбиций, хочу многое доказать, поэтому мне нужно усердно работать и постараться отдать все для клуба, чтобы добиться успеха», - цитирует сербского футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, последним клубом Ивановича был «Зенит», за который он выступал с 2017 года. В составе сине-бело-голубых он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны.