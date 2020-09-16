КДК РФС засчитал «Ротору» техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал «Ротору» техническое поражение в матче седьмого тура чемпионата России против «Краснодара».

Об этом сообщает «РИА Новости», цитируя слова главы КДК РФС Артура Григорьянца:

«Поражение «Ротору» со счетом 0:3, «Краснодару» присуждена победа со счетом 3:0. Также «Ротор» оштрафован за нарушение медицинского регламента на 100 тысяч рублей».

Матч «Ротор» – «Краснодар» должен был состояться в воскресенье 13 сентября. За день до игры стало известно о нескольких случаях заражения коронавирусом в волгоградской команде.

Теперь у «Краснодара» 11 очков. «Ротор» остался с двумя.