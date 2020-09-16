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16 сентября 16:33
автор: Виктор Шарафудинов

КДК РФС засчитал «Ротору» техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Игра седьмого тура не состоялась 13 сентября из-за того, что десять футболистов волгоградской команды заразились коронавирусом.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал «Ротору» техническое поражение в матче седьмого тура чемпионата России против «Краснодара».

Об этом сообщает «РИА Новости», цитируя слова главы КДК РФС Артура Григорьянца:

«Поражение «Ротору» со счетом 0:3, «Краснодару» присуждена победа со счетом 3:0. Также «Ротор» оштрафован за нарушение медицинского регламента на 100 тысяч рублей».

Матч «Ротор» – «Краснодар» должен был состояться в воскресенье 13 сентября. За день до игры стало известно о нескольких случаях заражения коронавирусом в волгоградской команде.

Теперь у «Краснодара» 11 очков. «Ротор» остался с двумя.

источник: «РИА Новости»
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КДК РФС засчитал «Ротору» техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Игра седьмого тура не состоялась 13 сентября из-за того, что десять футболистов волгоградской команды заразились коронавирусом.
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