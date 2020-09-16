РФС дисквалифицировал тренера «Спартака» Шарипова на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес наказание тренеру «Спартака» Рамилю Шарипову.

«Тренер «Спартака» по физподготовке Шарипов дисквалифицирован на шесть матчей. Из них три матча условно, три матча реального наказания. Также он оштрафован на 300 тыс. рублей», - цитирует ТАСС председателя КДК Артура Григорьянца.

Напомним, в конце матча седьмого тура РПЛ против ЦСКА (1:3) Шарипов получил прямую красную карточку за выход за пределы технической зоны, выражение несогласия с решением судейской бригады и толчок ассистента арбитра.