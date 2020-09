«Вильярреал» приобрел защитника «Уотфорда» Эступиньяна, подписав с ним контракт на семь лет

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего эквадорца составила 16,4 миллиона евро. Игрок подписал с командой контракт до 30 июня 2027 года.

Минувший сезон защитник отыграл в «Осасуне», приняв участие в 39 матчах, забив один гол и отдав семь ассистов.

Также он выступал за такие клубы, как «Мальорка», «Гранада» и «Альмерия».

#Villarreal sign @PervisEstupinan 🇪🇨 on a seven-year deal.



Welcome on board the Yellow Submarine! 💛



👉 https://t.co/12NIsjp6Jh pic.twitter.com/61Eg0ZqgBc