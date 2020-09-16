«Наполи» планирует оформить трансфер защитника киевского «Динамо» Миколенко в 2021 году

Согласно информации Corriere dello Sport, 21-летний украинец является одним из кандидатов на усиление левого фланга обороны неаполитанцев в следующем сезоне.

Помимо футболиста киевлян, руководство итальянского клуба следит за прогрессом 20-летнего игрока «АЗ Алкмар» Оуэна Вейндала.

Миколенко является воспитанником академии «Динамо». В составе взрослой команды он забил пять голов и отдал 13 ассистов в 77 матчах. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 13 миллионов евро.