«Арсенал» вновь арендовал Кадири

«Арсенал» взял в аренду полузащитника Мохаммеда Кадири.

Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба туляков.

😁👏🏻👍🏻С возвращением, Мохаммед!



Ганский полузащитник Мохаммед Кадири вернулся в «Арсенал».



24-летний футболист будет играть за оружейников до конца сезона на условиях аренды. pic.twitter.com/4cByxq7aA9 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) September 16, 2020

Напомним, Кадири выступал за «Арсенал» на правах аренды с августа 2018 по июнь 2019 года. Всего за тульский клуб он провел 27 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.