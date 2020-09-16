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16 сентября 19:28
автор: Юрий Нечаев

«Арсенал» вновь арендовал Кадири

Права на полузащитника принадлежат киевскому «Динамо».

«Арсенал» взял в аренду полузащитника Мохаммеда Кадири.

Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба туляков.

Напомним, Кадири выступал за «Арсенал» на правах аренды с августа 2018 по июнь 2019 года. Всего за тульский клуб он провел 27 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Добавим, что в семи проведенных матчах чемпионата России «канониры» набрали пять очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. 20 сентября «Арсенал» на своем поле примет «Сочи».

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