Полузащитник сборной Словакии Дуда сменил «Герту» на «Кельн»

Отмечается, что руководство «козлов» заплатило за 25-летнего словака семь миллионов евро и подписало с ним четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне Дуда провел сразу в составах двух клубов – «Герты» и «Норвича». Английская команда арендовала полузащитника в январе этого года. На счету игрока 22 матча, один гол и три ассиста.

Ранее футболист выступал за «Легию» и «Кошице». В сборной Словакии он принял участие в 36 встречах (5 голов).