«Ростов» обратился к президенту РПЛ Прядкину по поводу матча с «Ротором»

ФК «Ростов» направил обращение президенту РПЛ Сергею Прядкину по поводу проведения матча восьмого тура чемпионата России против «Ротора».

«19 сентября запланирован матч «Ростов» — «Ротор», в связи с этим ФК «Ростов» направил господину Прядкину письмо, которое содержит следующие вопросы:

- Матч «Ротор» — «Краснодар» отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч «Ростов» — «Ротор» проводить безопасно?

- Отмена матча в Волгограде и решение господина Прядкина о проведении матча в Ростове через 6 дней – это не двойные стандарты?

- Верит ли господин Прядкин, как президент Лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали?

- Готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»?

Наш клуб рассчитывает на оперативную реакцию президента РПЛ Сергея Прядкина на указанное письмо», - говорится в заявлении клуба.