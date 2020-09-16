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16 сентября 20:02
автор: Юрий Нечаев

«Ростов» обратился к президенту РПЛ Прядкину по поводу матча с «Ротором»

Встреча должна состояться 19 сентября.

ФК «Ростов» направил обращение президенту РПЛ Сергею Прядкину по поводу проведения матча восьмого тура чемпионата России против «Ротора».

«19 сентября запланирован матч «Ростов» — «Ротор», в связи с этим ФК «Ростов» направил господину Прядкину письмо, которое содержит следующие вопросы:
- Матч «Ротор» — «Краснодар» отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч «Ростов» — «Ротор» проводить безопасно?
- Отмена матча в Волгограде и решение господина Прядкина о проведении матча в Ростове через 6 дней – это не двойные стандарты?
- Верит ли господин Прядкин, как президент Лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали?
- Готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»?

Наш клуб рассчитывает на оперативную реакцию президента РПЛ Сергея Прядкина на указанное письмо», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, накануне матча седьмого тура РПЛ «Ротор» - «Краснодар» в волгоградском клубе была выявлена вспышка коронавируса. В результате встреча была отменена, а хозяевам было присуждено техническое поражение 0:3.

«Ростов» после семи туров занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Ротор» - 16-й (два очка).

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