Погребняк не захотел играть в ФНЛ

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал, что нападающий Павел Погребняк отказался переходить в московский клуб.

«Где-то месяц назад мы общались с Павлом. Он сказал, что не рассматривает ФНЛ в качестве продолжения карьеры. Сейчас же линия атаки у нас уже полностью укомплектована. Мы рассчитываем на тех нападающих, которые у нас в обойме», - цитирует Ляпина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, последним клубом 36-летнего нападающего был «Урал», за который он выступал с 2018 года. В прошлом сезоне в составе екатеринбуржцев Погребняк провел 19 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.