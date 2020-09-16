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16 сентября 21:07
автор: Юрий Нечаев

Погребняк не захотел играть в ФНЛ

Форвард находится в поиске нового клуба.

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал, что нападающий Павел Погребняк отказался переходить в московский клуб.

«Где-то месяц назад мы общались с Павлом. Он сказал, что не рассматривает ФНЛ в качестве продолжения карьеры. Сейчас же линия атаки у нас уже полностью укомплектована. Мы рассчитываем на тех нападающих, которые у нас в обойме», - цитирует Ляпина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, последним клубом 36-летнего нападающего был «Урал», за который он выступал с 2018 года. В прошлом сезоне в составе екатеринбуржцев Погребняк провел 19 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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