Тедеско - после победы над «Родиной»: «Спартак» сделал свою работу - не больше и не меньше

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал крупную победу над «Родиной» в первом туре группового этапа Кубка России.

«Мы сделали свою работу - не больше и не меньше. Важно было забить быстрый гол и держать высокий темп. Надо отдать должное «Родине» - за нее выступают молодые ребята, которые бились до конца.

Для меня неважно, против какого соперника играть, будь то команда второй, третьей лиги или 10-го дивизиона. В кубковых матчах свои законы, любой соперник может преподнести сюрприз», - передает слова специалиста ТАСС.

Напомним, «Спартак» разгромил «Родину» со счетом 5:1. В составе красно-белых отличились Александр Соболев, Остон Урунов, Айртон, Роман Зобнин и Эсекьель Понсе.

У проигравших единственный мяч на свой счет записал Магомедхабиб Абдусаламов.