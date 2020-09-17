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17 сентября 00:47
автор: Владислав Корегин

«Шахтер» отказался продавать Соломона в «Рому» за 12 млн евро

Фланговый нападающий «Шахтера» Манор Соломон входит в сферу интересов «Ромы».

Согласно информации Calcio Mercato, римский клуб предложил за трансфер 21-летнего израильтянина 12 миллионов евро. В свою очередь, «горняки» требуют за своего игрока 25 миллионов.

Ранее украинская команда отказала в покупке футболиста другому представителю серии А – «Аталанте».

Соломон выступает за «Шахтер» с 11 января 2019 года, подписав пятилетний контракт. В общей сложности он провел за клуб 47 матчей, забил семь голов и отдал шесть ассистов.

В составе сборной Израиля вингер принял участие девяти играх.

источник: Calcio Mercato
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