«Шахтер» отказался продавать Соломона в «Рому» за 12 млн евро

Согласно информации Calcio Mercato, римский клуб предложил за трансфер 21-летнего израильтянина 12 миллионов евро. В свою очередь, «горняки» требуют за своего игрока 25 миллионов.

Ранее украинская команда отказала в покупке футболиста другому представителю серии А – «Аталанте».

Соломон выступает за «Шахтер» с 11 января 2019 года, подписав пятилетний контракт. В общей сложности он провел за клуб 47 матчей, забил семь голов и отдал шесть ассистов.

В составе сборной Израиля вингер принял участие девяти играх.