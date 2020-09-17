Леонид Слуцкий: Я плохо оцениваю новый формат Кубка России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России. В турнире впервые в истории появился групповой этап, а шесть команд, принимающие участие в еврокубках стартуют с 1/8 финала.

«Как я оцениваю новый формат Кубка России? Плохо оцениваю. Я абсолютно не согласен, – цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина». – Я ни в коем случае не против команд ФНЛ и ПФЛ, это большое событие всегда для этих клубов. Но я не очень понимаю, почему, например, шестерка команд, которая не играет в групповом турнире, в 1/8 финала они еще все играют дома. Я не очень понимаю, почему такое дополнительное преимущество.

То есть мы условно можем сыграть матч в Новороссийске, матч в Хабаровске, и в 1/8 финала опять можем играть на выезде, если нам попадется кто-то из шестерки. Если по групповому тоже есть много вопросов, сомнений, но это нужно попробовать. То здесь я просто не понимаю, почему, кроме огромной привилегии, которую получила первая шестерка, не играя матчи группового этапа, я такого не видел нигде и никогда, то я еще больше не понимаю, почему они получают преимущество своего поля в 1/8 финала. Причем вполне вероятно, что они будут играть с клубом ПФЛ, и это было бы большим событием. Логика такая, что мы едем играть с клубом ПФЛ в гостях, потому что это событие для местной команды. И если команда ПФЛ выйдет в 1/8 финала, она бы тоже хотела сыграть с ведущими командами страны у себя дома. Поэтому у меня много вопросов к этим домашним поединкам первой шестерки команд РПЛ».

Первый матч группы 9 «Черноморец» – «Рубин» завершился со счетом 2:4. 30 сентября новороссийская команда примет «СКА-Хабаровск», а 21 октября сыграют «СКА-Хабаровск» и «Рубин». Победитель группы выйдет в 1/8 финала.