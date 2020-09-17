Мино Райола: Балотелли точно останется в европейском футболе

Известный футбольный агент Мино Райола рассказал о перспективах 30-летнего Марио Балотелли найти новую команду.

«Марио – один из лучших итальянских нападающих, и интерес к нему всегда есть. Я не особенно о нем беспокоюсь, он точно останется в европейском футболе», – цитирует слова Райолы Tuttomercatoweb.

В августе прошлого года Балотелли перешел в «Брешию» из французского «Марселя» в качестве свободного агента. За команду из Ломбардии Марио забил пять голов в 19 матчах серии А.

В начале июня еще до рестарта чемпионата Италии «Брешия» разорвала контракт с нападающим после того, как футболист пропустил несколько тренировочных занятий.

В прошлом Марио играл также за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ниццу», а также провел 36 матчей в составе национальной сборной Италии, забив 14 голов.