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17 сентября 06:40
автор: Виктор Шарафудинов

Мино Райола: Балотелли точно останется в европейском футболе

Бывший нападающий «Интера», «Милана» и «Манчестер Сити» остается безработным после разрыва контракта с «Брешией».

Известный футбольный агент Мино Райола рассказал о перспективах 30-летнего Марио Балотелли найти новую команду.

«Марио – один из лучших итальянских нападающих, и интерес к нему всегда есть. Я не особенно о нем беспокоюсь, он точно останется в европейском футболе», – цитирует слова Райолы Tuttomercatoweb.

В августе прошлого года Балотелли перешел в «Брешию» из французского «Марселя» в качестве свободного агента. За команду из Ломбардии Марио забил пять голов в 19 матчах серии А.

В начале июня еще до рестарта чемпионата Италии «Брешия» разорвала контракт с нападающим после того, как футболист пропустил несколько тренировочных занятий.

В прошлом Марио играл также за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ниццу», а также провел 36 матчей в составе национальной сборной Италии, забив 14 голов.

источник: Tuttomercatoweb
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