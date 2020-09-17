Сергей Кирьяков: Жду предстоящую игру «Динамо» в Лиге Европы с тревогой

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков рассказал о своих ожиданиях от старта бело-голубых в квалификации Лиги Европы.

«Сейчас непонятно, какое «Динамо» настоящее – то, которое обыграло «Зенит», или то, которое теряет очки в игре далеко не с самыми сильными соперниками, – отметил Кирьяков в интервью «Известиям». – Мы видим, что хорошие матчи чередуются с плохими. Например, были ничьи с «Ротором» (0:0) и «Уфой» (1:1), поражение от «Арсенала» (0:2), хотя в этих играх надо подтверждать свои притязания на место в пятерке. Вытащили на морально-волевых игру с «Зенитом», но там, где надо было побеждать на классе, состояние команды настораживало.

Немного тревожно за предстоящий отбор в Лиге Европы, тем более когда противостояние состоит из одного матча, причем выездного. Да, «Динамо» по статусу выше, но надо очень серьезно относиться к встрече в Грузии, особенно на фоне неудачных последних матчей бело-голубых. Стоит отметить, что «Локомотив» в прошлом раунде выбил из турнира румынскую «Крайову», что тоже о многом говорит, поскольку в Румынии крепкие команды. Так что жду предстоящую игру с тревогой, но надеюсь, что «Динамо» не преподнесет нам неприятных неожиданностей».

Матч второго отборочного раунда Лиги Европы «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва) состоится сегодня 17 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.