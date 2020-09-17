Бывший вратарь «Спартака» и «Краснодара» Дикань заразился коронавирусом

Бывший вратарь московского «Спартака» и ФК «Краснодар» Андрей Дикань заразился коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба «Металл», в котором 43-летний Дикань работает тренером вратарей. Вот, что сказано в заявлении:

«Два игрока «Металла» – полузащитник Сергей Романов и капитан команды нападающий Руслан Фомин – почувствовали недомогание и были отправлены для сдачи ПЦР-тестов. К сожалению, у обоих результаты оказались положительными. ФК «Металл» провел тестирование на коронавирус всех остальных представителей команды – футболистов, тренеров и административного персонала. Результаты оказались отрицательными у всех, кроме тренера вратарей Андрея Диканя и полузащитника Максима Багачанского. Они также отправились на предусмотренную медицинским протоколом двухнедельную самоизоляцию и не помогут команде в ближайшую субботу в Никополе».

Футбольный клуб «Металл» был создан в нынешнем году бывшим вице-президентом киевского «Динамо» и спортивным директором харьковского «Металлиста» Евгением Красниковыми. Команда выступает во второй лиге чемпионата Украины.

Диканьь играл в России за клубы «СКА-Энергия», «Кубань», «Терек», московский «Спартак» и «Краснодар». В составе красно-белых он стал серебряным призером чемпионата России в 2012 году, а «Краснодару» помог выиграть бронзу в 2015-м.