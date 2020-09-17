Арьен Роббен – о своей травме: Ничего не порвано и не сломано. Ожидал худшего

Арьен Роббен в интервью для клубного телеканала «Гронингена» рассказал о своей травме, которую он получил в домашней игре первого тура чемпионата Голландии против ПСВ (1:3).

«Я рад, что повреждение оказалось не таким уж и серьезным. Ожидал худшего. К счастью, ничего не порвано и не сломано. Так что это обнадеживает. Сейчас буду очень много работать», – сообщил Роббен.

36-летний полузащитник вышел в стартовом составе «Гронингена», но уже на 30-й минуте был вынужден уступить место на поле словаку Томашу Суслову, который стал автором единственного гола команды.

Напомним, что Роббен после завершения контракта с «Баварией» полностью пропустил весь минувший сезон. В конце июня Арьен заключил с «Гронингеном», где начинал свою профессиональную карьеру, контракт на один год.

«Гронинген» следующий матч проведет 20 сентября в гостях у клуба «Ден Хааг».