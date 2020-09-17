AS: Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне»

Мадридская газета AS сообщает, что капитан «Барселоны» Лионель Месси уговаривает Луиса Суареса остаться в клубе еще на один сезон.

33-летний уругвайский нападающий вел переговоры с «Ювентусом», но трансфер сорвался. В данный момент будущее Суареса остается неопределенным.

Луис тренируется с командой, однако новый главный тренер Рональд Куман не включил уругвайца в заявку на товарищеские матчи против «Химнастика» и «Жироны», которые «Барселона» выиграла с одинаковым счетом 3:1.

В минувшем сезоне Суарес забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 36 матчах в составе сине-гранатовых. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня следующего года.