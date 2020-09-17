Тухель - после победы над «Метцем»: Мы убиваем футболистов

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился эмоциями после победы над «Метцем» в перенесенном матче первого тура чемпионата Франции.

«Я не знаю, были ли за всю историю футбола победы при игре 9 на 11, но мы это заслужили. Я очень горжусь и очень счастлив! В первом тайме можно было забить несколько голов, но мы не использовали свои моменты.

В то же время, я должен сказать, что мы убиваем игроков, они мертвы. Я очень переживаю, что у нас будут травмы, если мы продолжим в том же духе», — приводит слова Тухеля GFFN со ссылкой на Téléfoot.

Напомним, «ПСЖ» обыграл «Метц» со счетом 1:0. На 93-й минуте мяч на свой счет записал Юлиан Дракслер.

Парижане набрали первые очки в сезоне и поднялись на 15-е место в турнирной таблице. «Метц» вместе со «Страсбуром» и «Дижоном» замыкает таблицу. Эти команды очков не набрали.