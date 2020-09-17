ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 сентября 10:40
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Мостовой: Есть много претензий к Тедеско. Одни игроки «Спартака» играют, а другие нет

Вчера красно-белые разгромили «Родину» в матче Кубка России.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что у него накопилось много замечаний по поводу работы в московском клубе немецкого тренера Доменико Тедеско.

«Возвращаясь к тому, что мы видели два-три дня назад, оставив за скобками матч с «Родиной», есть замечания и много претензий к главному тренеру, – рассказал Мостовой в эфире телеканала Матч ТВ». – Одни игроки играют, а другие нет. Не всегда понятные замены. Эта запутанная ситуация всегда присутствует. Может, поэтому у «Спартака» не получается иногда то, что мы от него ждем».

Вчерашний матч группового этапа Кубка России «Родина» – «Спартак» завершился со счетом 1:5, а ранее в седьмом туре чемпионата России команда Тедеско уступила в дерби против ЦСКА с результатом 1:3, потерпев первое поражение в нынешнем сезоне.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведева прокомментировала своё возвращение к Этери ТутберидзеКрупный лесной пожар бушует в центре ПортугалииSony назначила презентацию PlayStation 5Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Александр Мостовой: Есть много претензий к Тедеско. Одни игроки «Спартака» играют, а другие нет
Вчера красно-белые разгромили «Родину» в матче Кубка России.
17.09.2020 10:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Юрий Семин рассказал о вариантах продолжения карьеры
В последних турах Семина часто видели в vvip-ложе "Динамо".
Тухель - после победы над «Метцем»: Мы убиваем футболистов
«ПСЖ» одержал первую победу в сезоне.
17.09.2020 10:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Ультрас киевского «Динамо»: Не примем фигуру Луческу ни при каких обстоятельствах или победах
Под руководством бывшего тренера «Шахтера» бело-голубые обыграли голландский АЗ и вышли в плей-офф раунд Лиги чемпионов.
17.09.2020 10:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
В Германии любительская команда сыграла с соблюдением социальной дистанции и проиграла 0:37
В клубе «Рипдорф/Мольцен II» боялись заразиться коронавирусом.
17.09.2020 09:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Степашин: Надеюсь, «Динамо» не опозорится в еврокубках. Команда не слабее «Краснодара»
Сегодня бело-голубые сыграют во втором отборочном раунде Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом».
17.09.2020 09:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Барселона» до сих пор не разорвала контракт с Сетьеном
В этой ситуации Королевская испанская федерация футбола может запретить Куману руководить каталонцами со скамейки запасных во время матчей примеры.
17.09.2020 09:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
AS: Месси уговаривает Суареса остаться в «Барселоне»
Главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман не включил уругвайца в заявку на товарищеские матчи против «Химнастика» и «Жироны».
17.09.2020 09:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Главный тренер «Динамо» Новиков раскритиковал поле домашнего стадиона тбилисского «Локомотива»
Игра второго отборочного раунда Лиги Европы состоится сегодня в столице Грузии.
17.09.2020 08:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Арьен Роббен – о своей травме: Ничего не порвано и не сломано. Ожидал худшего
Бывший полузащитник сборной Голландии получил повреждение в первом матче за «Гронинген» после возобновления карьеры.
17.09.2020 08:44
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
The Daily Mail: «Тоттенхэм» арендовал Бэйла у «Реала» на один сезон
Мадридский клуб будет выплачивать валлийцу часть зарплаты.
17.09.2020 08:00
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика