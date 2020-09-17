Александр Мостовой: Есть много претензий к Тедеско. Одни игроки «Спартака» играют, а другие нет

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что у него накопилось много замечаний по поводу работы в московском клубе немецкого тренера Доменико Тедеско.

«Возвращаясь к тому, что мы видели два-три дня назад, оставив за скобками матч с «Родиной», есть замечания и много претензий к главному тренеру, – рассказал Мостовой в эфире телеканала Матч ТВ». – Одни игроки играют, а другие нет. Не всегда понятные замены. Эта запутанная ситуация всегда присутствует. Может, поэтому у «Спартака» не получается иногда то, что мы от него ждем».

Вчерашний матч группового этапа Кубка России «Родина» – «Спартак» завершился со счетом 1:5, а ранее в седьмом туре чемпионата России команда Тедеско уступила в дерби против ЦСКА с результатом 1:3, потерпев первое поражение в нынешнем сезоне.