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17 сентября 11:21
автор: Юрий Нечаев

Сборная России поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

Команда Станислава Черчесова в сентябре одержала две победы.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Российская команда благодаря победам в Лиге наций над Сербией и Венгрией поднялась с 38-го на 32-е место.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии, следом расположились команды Франции и Бразилии.

Напомним, что бельгийцы являются соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020.

Рейтинг ФИФА от 17 сентября.

1 (1). Бельгия — 1773 очка
2 (2). Франция — 1744
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1664
5 (7). Португалия — 1653
6 (5). Уругвай — 1645
7 (8). Испания — 1642
8 (6). Хорватия — 1628
9 (9). Аргентина — 1623
10 (10). Колумбия — 1622…
32 (38). Россия — 1485.

источник: ФИФА (FIFA)
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