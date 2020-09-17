Сборная России поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Российская команда благодаря победам в Лиге наций над Сербией и Венгрией поднялась с 38-го на 32-е место.
Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии, следом расположились команды Франции и Бразилии.
Напомним, что бельгийцы являются соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020.
🚨 New #FIFARanking 🚨— FIFA.com (@FIFAcom) September 17, 2020
🇧🇪 @BelRedDevils stay top 🔝
🇵🇹 @selecaoportugal into the top 5 🖐️
🇷🇺 @TeamRussia the biggest climbers 📈
Рейтинг ФИФА от 17 сентября.
1 (1). Бельгия — 1773 очка
2 (2). Франция — 1744
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1664
5 (7). Португалия — 1653
6 (5). Уругвай — 1645
7 (8). Испания — 1642
8 (6). Хорватия — 1628
9 (9). Аргентина — 1623
10 (10). Колумбия — 1622…
32 (38). Россия — 1485.
источник: ФИФА (FIFA)