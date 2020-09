Сборная России поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Российская команда благодаря победам в Лиге наций над Сербией и Венгрией поднялась с 38-го на 32-е место.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии, следом расположились команды Франции и Бразилии.

Напомним, что бельгийцы являются соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020.

🚨 New #FIFARanking 🚨



🇧🇪 @BelRedDevils stay top 🔝

🇵🇹 @selecaoportugal into the top 5 🖐️

🇷🇺 @TeamRussia the biggest climbers 📈