Серж Бранко: В Европе расизма гораздо больше, чем в России

Бывший нападающий «Шинника» и «Крыльев Советов» Серж Бранко считает, что проблема расизма в Европе стоит гораздо острее, чем в России.

«Да, я сталкивался с расизмом. Но поверьте мне, настоящего расизма в России нет. Намного больше расизма я видел в Европе, потому что европейцы колонизировали Африку, и они достаточно много знают о чернокожих людях. В Москве, например, есть институт Патриса Лумумбы. Пожалуйста, покажите мне хотя бы один университет в Европе или США с африканским руководством. Русские по характеру часто прямолинейные, вспыльчивые, прямо как африканцы. В России фанаты меня любили больше, чем в Германии», - цитирует камерунца Sport24.ru.

Напомним, в 2005 году Бранко перешел в «Шинник», а в 2006-м перебрался в «Крылья Советов». Всего в РПЛ он провел 62 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.

В Европе нападающий выступал за немецкие «Айнтрахт» и «Штутгарт», английские «Лидс» и «КПР», польскую «Вислу», а также другие клубы.