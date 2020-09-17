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17 сентября 12:36
автор: Юрий Нечаев

Тимо Вернер: Я вел переговоры с «Ливерпулем»

Форвард подписал контракт с «Челси» до 2025 года.

Нападающий «Челси» Тимо Вернер, перешедший в лондонский клуб из «РБ Лейпциг» этим летом, признался, что мог оказаться в другой английской команде.

«Когда я решил уйти из «Лейпцига», я общался с разными клубами, в том числе и с «Ливерпулем». Я выбрал «Челси», потому что это решение казалось мне лучшим среди всех», — приводит Goal.com слова Вернера.

Напомним, 24-летний нападающий уже дебютировал за «Челси». В матче первого тура АПЛ против «Брайтона» (3:1) форвард провел на поле все 90 минут и отметился результативной передачей.

20 сентября лондонцы на своем поле примут «Ливерпуль».

источник: Goal.com
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