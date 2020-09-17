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17 сентября 12:44
автор: Юрий Нечаев

Регилон близок к переходу в «Тоттенхэм»

Права на защитника принадлежат «Реалу».

Испанский защитник Серхио Регилон продолжит карьеру в «Тоттенхэме».

Sky Sports сообщает, что футболист в Мадриде проходит медосмотр перед трансфером в лондонский клуб.

По информации источника, «шпоры» заплатят за Регилона около 30 миллионов евро, при этом у «Реала» остается право приоритетного выкупа футболиста.

Прошлый сезон 23-летний защитник провел в «Севилье» на правах аренды. Испанец провел 38 матчей, забил три гола, отдал пять результативных передач и помог команде выиграть Лигу Европы УЕФА.

источник: Sky Sports
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