Регилон близок к переходу в «Тоттенхэм»

Испанский защитник Серхио Регилон продолжит карьеру в «Тоттенхэме».

Sky Sports сообщает, что футболист в Мадриде проходит медосмотр перед трансфером в лондонский клуб.

По информации источника, «шпоры» заплатят за Регилона около 30 миллионов евро, при этом у «Реала» остается право приоритетного выкупа футболиста.

Прошлый сезон 23-летний защитник провел в «Севилье» на правах аренды. Испанец провел 38 матчей, забил три гола, отдал пять результативных передач и помог команде выиграть Лигу Европы УЕФА.