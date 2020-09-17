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17 сентября 13:03
автор: Юрий Нечаев

Олич подтвердил интерес «Локомотива» к Манджукичу

Футболист находится в статусе свободного агента.

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич подтвердил заинтересованность «Локомотива» в услугах Марио Манджукича.

«Я его видел несколько дней назад, он много тренируется. У него есть несколько предложений, Марио скоро выберет клуб. «Локомотив» есть среди предложений. Там еще 3-4 клуба», - цитирует Олича Metaratings.

Напомним, последним клубом 34-летнего Манджукича был катарский «Аль-Духаиль», за который он провел семь матчей и забил один гол.

Нападающий известен по своим выступлениям за такие клубы, как «Ювентус», «Бавария», «Атлетико» и другие.

источник: Metaratings
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