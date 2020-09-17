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17 сентября 14:27
автор: Юрий Нечаев

Румменигге подтвердил переход Алькантары в «Ливерпуль»

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до июня 2021 года.

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Тиаго Алькантара продолжит карьеру в «Ливерпуле».

«Могу подтвердить, что «Бавария» достигла соглашения с «Ливерпулем» по трансферу. Тиаго очень хотел получить новый вызов на заключительном этапе своей карьеры», - рассказал Румменигге в эфире Bild Live.

Напомним, Алькантара перешел в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел за клуб 40 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Испанец помог мюнхенцам выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

источник: Bild
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