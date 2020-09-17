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17 сентября 16:23
автор: Юрий Нечаев

Глава судейского комитета РФС встретился с клубами РПЛ

Встреча состоялась в Доме футбола.

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц провел встречу с руководителями клубов РПЛ.

Он рассказал о текущем статусе судейской реформы, участники обсудили дальнейшие планы по ее реализации, взаимодействие между клубами и судейским комитетом, работу Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, порядок использования системы ВАР и предложения по системе мотивации судей, сообщается на официальном сайте Союза.

«Мы проанализировали взаимодействие клубов и судей и договорились, что теперь логистикой арбитров будет заниматься РФС, а клубы в равной доле компенсируют эти затраты.

Мы смогли открыто поговорить и услышать друг друга. Все сошлись во мнении, что такой диалог очень полезен для нашего футбола, поэтому такие встречи теперь станут регулярными», - заключил Хачатурянц.

источник: РФС
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