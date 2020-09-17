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17 сентября 17:19
автор: Юрий Нечаев

Карасев, Левников и Мешков назначены на октябрьские матчи Лиги наций

Турнир стартовал 3 сентября.

Три бригады российских судей будут обслуживать октябрьские матчи Лиги наций.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В состав первой бригады вошли главный арбитр Сергей Карасев, помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный арбитр Сергей Иванов. Вторую бригаду арбитров составили Кирилл Левников, Егор Болховитин, Дмитрий Мосякин и Владислав Безбородов, третью - Виталий Мешков, Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян и Сергей Лапочкин.

Конкретные матчи, на которые будут назначены российские судьи, станут известны позднее.

Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым, в которую также вошли Валерий Данченко, Роман Усачев и Алексей Матюнин, будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 среди молодежных команд.

источник: РФС
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