Карасев, Левников и Мешков назначены на октябрьские матчи Лиги наций

Три бригады российских судей будут обслуживать октябрьские матчи Лиги наций.
Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Российские судьи отработают матчи Лиги наций и отбора на ЕВРО U21 в октябре.— РФС (@rfsruofficial) September 17, 2020
Бригады на Лигу наций:
1. Карасёв, Демешко, Гаврилин, Иванов
2. Левников, Болховитин, Мосякин, Безбородов
3. Мешков, Лунёв, Сафьян, Лапочкин
ЕВРО U21:
Москалёв, Данченко, Усачёв, Матюнин А.
В состав первой бригады вошли главный арбитр Сергей Карасев, помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный арбитр Сергей Иванов. Вторую бригаду арбитров составили Кирилл Левников, Егор Болховитин, Дмитрий Мосякин и Владислав Безбородов, третью - Виталий Мешков, Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян и Сергей Лапочкин.