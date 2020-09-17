Карасев, Левников и Мешков назначены на октябрьские матчи Лиги наций

В состав первой бригады вошли главный арбитр Сергей Карасев, помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный арбитр Сергей Иванов. Вторую бригаду арбитров составили Кирилл Левников, Егор Болховитин, Дмитрий Мосякин и Владислав Безбородов, третью - Виталий Мешков, Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян и Сергей Лапочкин.

Российские судьи отработают матчи Лиги наций и отбора на ЕВРО U21 в октябре. Бригады на Лигу наций: 1. Карасёв, Демешко, Гаврилин, Иванов 2. Левников, Болховитин, Мосякин, Безбородов 3. Мешков, Лунёв, Сафьян, Лапочкин ЕВРО U21: Москалёв, Данченко, Усачёв, Матюнин А.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Три бригады российских судей будут обслуживать октябрьские матчи Лиги наций.

Конкретные матчи, на которые будут назначены российские судьи, станут известны позднее.

Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым, в которую также вошли Валерий Данченко, Роман Усачев и Алексей Матюнин, будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 среди молодежных команд.