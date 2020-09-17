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17 сентября 17:27
автор: Юрий Нечаев

РПЛ сделала заявление о матче «Ростов» - «Ротор»

Встреча должна состояться 19 сентября.

РПЛ прокомментировала ситуацию с матчем восьмого тура чемпионата России «Ростов» - «Ротор».

«Безопасность всех участников матчей Тинькофф РПЛ – приоритет для лиги. Все решения о проведении игр принимаются в соответствии с Санитарным регламентом, в котором прописан алгоритм действий в подобных ситуациях и который был одобрен всеми клубами Российской Премьер-Лиги.

В частности, в соответствии с пунктом 1.2.3 Санитарного регламента, если среди представителей клуба есть заболевшие коронавирусом, именно региональный Роспотребнадзор выносит окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в тренировках и матчах.

Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоялся из-за положительных тестов на коронавирус у большой группы представителей «Ротора» и отсутствия предписания Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за 2 часа до начала матча.

По состоянию на 17 сентября «Ротор» предоставил Оперативному штабу РПЛ предписание регионального Роспотребнадзора об изоляции инфицированных лиц и контактной группы. Остальные представители клуба проходят регулярное тестирование.

Окончательное решение о проведении матча 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Ротором» будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области», - говорится в сообщении на официальном сайте Лиги.

Напомним, накануне матча седьмого тура РПЛ «Ротор» - «Краснодар», который должен был состояться 13 сентября, в волгоградском клубе была выявлена вспышка коронавируса. В результате встреча была отменена, а хозяевам было присуждено техническое поражение 0:3.

источник: РПЛ
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