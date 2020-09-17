«Русенборг» и АПОЭЛ вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы

«Русенборг» и АПОЭЛ одержали победы в матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Норвежский клуб в гостях разгромил «Вентспилс» со счетом 5:1. У хозяев единственный мяч на свой счет записал россиянин Евгений Козлов. В следующем раунде «Русенборг» встретится с «Аланьяспором».

Кипрский клуб на выезде также уверенно переиграл «Кайсар» из Казахстана со счетом 4:1. В следующем раунде АПОЭЛ сыграет с победителем пары «Олимпия» (Словения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

Лига Европы

Второй отборочный раунд

«Вентспилс» (Латвия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:5 (1:3)

Голы: Козлов, 5 (1:0). Исламович, 15 — с пенальти (1:1). Конрадсен, 37 (1:2). Исламович, 45+3 (1:3). Хольсе, 64 (1:4). Закариассен, 71 (1:5).