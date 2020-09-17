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17 сентября 18:49
автор: Артур Гичунцев

СМИ: «Спартаку» интересен защитник «Тоттенхэма» Орье

Ранее он выступал за «ПСЖ».

Московский «Спартак» ведет поиски нового защитника. Такой информацией располагает издание The Ahletic.

Согласно источнику, красно-белые претендуют на футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье.

Отмечается, что лондонский клуб хочет избавиться от 27-летнего игрока, однако, его переезд в РПЛ вряд ли состоится, поскольку на него претендуют европейские клубы.

Орье перешел в «Тоттенхэм» летом 2017 года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 33 матча, забил один гол и отдал пять голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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