Левандовски, Неймар и Мбаппе претендуют на звание лучшего нападающего Лиги чемпионов

УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего форварда в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Отмечается, что в список вошли: Роберт Левандовски, Неймар и Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»).

В минувшей компании Левандовски забил 15 голов, Неймар отличился трижды, а Мбаппе сделал это пять раз.