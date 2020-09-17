Левандовски, Неймар и Мбаппе претендуют на звание лучшего нападающего Лиги чемпионов

УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего форварда в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.
Отмечается, что в список вошли: Роберт Левандовски, Неймар и Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»).
В минувшей компании Левандовски забил 15 голов, Неймар отличился трижды, а Мбаппе сделал это пять раз.
✨ НОМИНАНТЫ: Лучший нападающий #ЛигаЧемпионов-2019/20 ✨— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 17, 2020
🔹 Роберт Левандовски
🔹 Килиан Мбаппе
🔹 Неймар
🗓️ Победители станут известны 1 октября на #жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/zgKb9DbFH9