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17 сентября 20:35
автор: Артур Гичунцев

Игнатьев – о рейтинге ФИФА: Сборная Росси делает все возможное, а остальное – условности

Команда взлетела на шесть позиций.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал выход национальной команды на 32-е место в рейтинге ФИФА.

«Я бы не стал считать новостью попадание на 32-е место. Если бы стали первыми или вошли в тройку, то это было бы престижно и интересно. Но есть динамика, есть команда, которая пытается не двигаться по рейтингу, а просто делать свое дело.

Нас скорее порадовали две последние победы. Мы же не думали во время игр, что хорошо бы продвинуться в рейтинге. Команда делает все возможное, а остальное – это условности. Что-то может значить присутствие в первой десятке, тогда у спонсоров появляется интерес к сборной. Можно сказать, что у команды дела становятся лучше, но не настолько, чтобы можно было хлопать в ладоши», – цитирует Игнатьева RT.

В последних матчах сборная России обыграла команды Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). Обе встречи прошли на групповом этапе Лиги наций.

источник: «RT на русском»
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