РФС рекомендовал вернуть гостевые квоты на матчах РПЛ и Кубка России

«По итогам заседания Комитета было принято единогласное решение о целесообразности возвращения гостевых квот билетов в размере до 10 процентов от билетной программы, а также о необходимости использования гостевых секторов для активной поддержки болельщиков на стадионах при проведении матчей РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубка России», - говорится в сообщении пресс-службы РФС, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что комитет рекомендовал лигам рассмотреть данный вопрос и направить предложения для внесения в регламенты соответствующих соревнований.