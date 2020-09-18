«Верона» арендовала полузащитника «Удинезе» Барака на один сезон с правом выкупа

Отмечается, что 25-летний чех был арендован «Вероной» на один год с возможностью выкупа при окончании соглашения.

Напомним, что первую половину минувшего сезона Барак провел в «Удинезе», а затем отправился в аренду в «Лечче». В общей сложности он принял участие в 27 матчах, забил три гола и отдал один ассист.

За сборную Чехии полузащитник отыграл 12 встреч (5 голов).