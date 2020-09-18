Нападающий «Саутгемптона» Ингз не перейдет в «Тоттенхэм»

Как утверждает The Guardian, 28-летним англичанином интересовался «Тоттенхэм», готовый его подписать в качестве сменщика основному нападающему клуба Харри Кейну. Однако руководство «святых» сообщило, что их футболист не продается.

Таким образом, «шпоры» отказались вести дальнейшие переговоры по игроку.

Ингз выступает за «Саутгемптон» с августа 2018 года. С тех пор он забил 33 гола и отдал шесть ассистов в 66 матчах за клуб. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022-го.

За сборную Англии форвард провел две встречи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.