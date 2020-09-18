Флик – перед матчем с «Шальке»: Мы должны показать интенсивную игру с полной концентрацией

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем с «Шальке 04» в первом туре чемпионата Германии.

«В преддверии начала захватывающего сезона я настроен оптимистично. Это первый матч сезона, но я сказал команде, что не важно насколько большим будет первый шаг, главное – это выйти на правильный путь.

Мы должны показать интенсивную игру с полной концентрацией. Мы должны подойти к матчу так же, как и ко всем предыдущим. «Шальке» постарается сделать все, чтобы этот сезон получился лучше предыдущего. Нам будет противостоять соперник, который будет искать шансы забить», – заявил немецкий специалист.

Напомним, «Бавария» и «Шальке» сыграют 18 сентября. Встреча пройдет в Мюнхене и начнется в 21.30 мск.