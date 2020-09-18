Павел Худяков: «Тамбову» нужно сыграть на пределе своих возможностей в матче с «Локомотивом»

– Железнодорожники – сильный соперник, один из лидеров РПЛ последних лет. Не надо обращать внимание на его последние неудачи и потери ключевых футболистов. Против них всегда сложно играть, и нам надо выступить на пределе своих возможностей, если хотим успешно завершить эту встречу, – цитируют Худякова «Известия».

Напомним, что встреча между командами пройдет 20 сентября на «РЖД-Арене» в 19:00 по московскому времени.

После семи туров «Тамбов» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Локомотив» располагается на десятой строчке c девятью очками.